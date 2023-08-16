Dünyanın en güçlü dilleri seçildi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada
Dünya Ekonomik Forumu dünyanın en güçlü dilleri listesini yayınladı. Yayınlanan en güçlü diller listesine göre Türkçe'nin sırası dikkat çekti! 25 dil listede yer alıyor. Peki dünyanın en güçlü dili hangisi? İşte ayrıntılar...
Araştırmalar sonucu yayımlanan makaleye dünyanın en güçlü dilleri seçildi! göre Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı sonuca göre İngilizce dünyanın en güçlü dili sayılıyor. Mandarin dili ise ikinci sırayı almış vaziyette. Türkiye'nin sırasını öğrenmek için hemen aşağı bakınız!
DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DİLLERİ
|Sıra
|Dil
|1
|ingilizce
|2
|Mandarin
|3
|Fransızca
|4
|İspanyol
|5
|Arapça
|6
|Rusça
|7
|Almanca
|8
|Japonca
|9
|Portekizce
|10
|Hintçe
|11
|Kanton lehçesi
|12
|İtalyan
|13
|Flemenkçe
|14
|Malaya
|15
|Polonya
|16
|Koreli
|17
|Şanghay
|18
|Türkçe
|19
|Shanxinese
|20
|Hunnanese
|21
|Hokkien
|22
|Gan çince
|23
|Romen
|24
|Kuzey Min
|25
|Hakka
Yayınlanan dünyanın en güçlü diler listesine göre Türkçe 18. sırada yer alıyor.
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