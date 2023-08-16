Dünyanın en güçlü dilleri seçildi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

Araştırmalar sonucu yayımlanan makaleye dünyanın en güçlü dilleri seçildi! göre Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı sonuca göre İngilizce dünyanın en güçlü dili sayılıyor. Mandarin dili ise ikinci sırayı almış vaziyette. Türkiye'nin sırasını öğrenmek için hemen aşağı bakınız!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DİLLERİ

Sıra Dil 1 ingilizce 2 Mandarin 3 Fransızca 4 İspanyol 5 Arapça 6 Rusça 7 Almanca 8 Japonca 9 Portekizce 10 Hintçe 11 Kanton lehçesi 12 İtalyan 13 Flemenkçe 14 Malaya 15 Polonya 16 Koreli 17 Şanghay 18 Türkçe 19 Shanxinese 20 Hunnanese 21 Hokkien 22 Gan çince 23 Romen 24 Kuzey Min 25 Hakka

Yayınlanan dünyanın en güçlü diler listesine göre Türkçe 18. sırada yer alıyor.