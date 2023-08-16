Dünyanın en güçlü dilleri seçildi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada

Dünya Ekonomik Forumu dünyanın en güçlü dilleri listesini yayınladı. Yayınlanan en güçlü diller listesine göre Türkçe'nin sırası dikkat çekti! 25 dil listede yer alıyor. Peki dünyanın en güçlü dili hangisi? İşte ayrıntılar...

Dünyanın en güçlü dilleri seçildi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada
Dünyanın en güçlü dilleri seçildi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada
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Araştırmalar sonucu yayımlanan makaleye dünyanın en güçlü dilleri seçildi!  göre Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı sonuca göre İngilizce dünyanın en güçlü dili sayılıyor. Mandarin dili ise ikinci sırayı almış vaziyette. Türkiye'nin sırasını öğrenmek için hemen aşağı bakınız!

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DİLLERİ

Dünyanın en güçlü dilleri seçildi! Bakın Türkçe kaçıncı sırada - Resim : 1

Sıra Dil
1 ingilizce
2 Mandarin
3 Fransızca
4 İspanyol
5 Arapça
6 Rusça
7 Almanca
8 Japonca
9 Portekizce
10 Hintçe
11 Kanton lehçesi
12 İtalyan
13 Flemenkçe
14 Malaya
15 Polonya
16 Koreli
17 Şanghay
18 Türkçe
19 Shanxinese
20 Hunnanese
21 Hokkien
22 Gan çince
23 Romen
24 Kuzey Min
25 Hakka

Yayınlanan dünyanın en güçlü diler listesine göre Türkçe 18. sırada yer alıyor.

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# dünya dilleri # Türkçe
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