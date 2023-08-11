Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

Mercer Yaşayan Şehirler konseptine göre en pahalı şehirleri belirledi! Listedeki 200 şehir arasında İstanbul da yer alıyor! Peki İstanbul'un sırası nedir? İlk sırada hangi şehir var? İşte dünyanın en pahalı şehirleri listesi...

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada
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Mercer dünyanın en pahalı şehirleri listesini yayımladı! Listeye göre İstanbul 185. sırada yer alırken Hong Kong ilk sırada yerini aldı. Hong Kong'tan sonra Singapur iknici, Zürih ise üçüncü en pahalı şehir oldu. Peki sıralamaya göre diğer en pahalı şehirler neresi? İşte merak edilen en pahalı şehirler listesinin ayrıntıları...

DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ

Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada - Resim : 1

Cenevre 4. sırada yer alıyor. Cenevre'den sonra ise Basel en pahalı şehirler arasında. New York ise 6. sırada bulunuyor. Dünyanın en pahalı şehirleri listesinin devamı ise şöyle;

Sıralama Şehir Konum Değişiklik
1 Hong Kong Hong Kong (SAR) 0
2 Singapur Singapur 6
3 Zürih İsviçre -1
4 Cenevre İsviçre -1
5 Basel İsviçre -1
6 New York Şehri, New York Amerika Birleşik Devletleri 1
7 Bern İsviçre -2
8 Tel Aviv İsrail -2
9 Kopenhag Danimarka 2
10 Nassau Bahamalar 6
11 Los Angeles, Kaliforniya Amerika Birleşik Devletleri 6
12 Şanghay Çin 0
13 Pekin Çin -3
14 San Francisco, CA Amerika Birleşik Devletleri 5
15 Honolulu, HI Amerika Birleşik Devletleri 5
16 Seul Güney Kore -2
17 Londra Birleşik Krallık -2
18 Dubai Birleşik Arap Emirlikleri 13
19 Tokyo Japonya -10
20 Şenzen Çin -7
21 Boston, MA Amerika Birleşik Devletleri 9
22 Miami, Fl Amerika Birleşik Devletleri 10
23 Washington, DC Amerika Birleşik Devletleri 6
24 Şikago, IL Amerika Birleşik Devletleri 12
25 Viyana Avusturya -4
26 Bangui Orta Afrika Cumhuriyeti -3
27 Cibuti Cibuti 14
28 Amsterdam Hollanda -3
29 Atlanta, GA Amerika Birleşik Devletleri 13
30 Luanda Angola 34
31 Seattle, WA Amerika Birleşik Devletleri 14
32 Kinshasa Kongo Demokratik Cumhuriyeti 21
33 Prag Çek Cumhuriyeti 27
34 Helsinki Finlandiya 9
35 Paris Fransa 0
36 Guangzhou Çin -18
37 Berlin Almanya 9
38 Münih Almanya -5
39 Konakri Gine Cumhuriyeti 37
40 N'Djamena Çad 40
41 Brüksel Belçika -2
42 Victoria Seyşeller -4
43 Abu Dabi Birleşik Arap Emirlikleri 18
44 San Juan Porto Riko 28
45 Buenos Aires Arjantin 69
46 Lahey Hollanda 1
47 Lagos Nijerya 8
48 Frankfurt Almanya 14
49 Milano İtalya -1
50 Philadelphia, PA Amerika Birleşik Devletleri 20
51 Dublin İrlanda -2
52 Libreville Gabon -28
53 Dallas, TX Amerika Birleşik Devletleri 22
54 Montevideo Uruguay 69
55 Qingdao Çin -33
56 Sidney Avustralya 2
57 Taipei Tayvan -29
58 Lüksemburg Lüksemburg -6
59 Roma İtalya -2
60 Oslo Norveç -33
61 Houston, TX Amerika Birleşik Devletleri 24
62 Hamburg Almanya -3
63 San Jose Kosta Rika 76
64 Riga Letonya 15
65 Pittsburgh, PA Amerika Birleşik Devletleri 17
66 Dakar Senegal -1
67 Minneapolis, MN Amerika Birleşik Devletleri 16
68 Busan Güney Kore -34
69 Stuttgart Almanya 2
70 Noumea Yeni Kaledonya -16
71 Melbourne Avustralya -4
72 Portland OR Amerika Birleşik Devletleri 19
73 Nanjing Çin -47
74 Düsseldorf Almanya 7
75 Barselona İspanya 3
76 Shenyang Çin -36
77 Abidjan Fildişi Sahili -9
78 St. Louis, MO Amerika Birleşik Devletleri 23
79 Meksika Şehri Meksika 70
80 Detroit, MI Amerika Birleşik Devletleri 27
81 Douala Kamerun -4
82 Brisbane Avustralya 2
83 Madrid İspanya 7
84 Brazzaville Kongo Cumhuriyeti -10
85 Riyad Suudi Arabistan 18
86 Edinburgh Birleşik Krallık -20
87 Santiago Şili 43
88 Cleveland, OH Amerika Birleşik Devletleri 24
89 Chengdu Çin -45
90 Toronto Kanada -1
91 Leipzig Almanya 8
92 Lyon Fransa 4
93 Osaka Japonya -56
94 Canberra Avustralya 10
95 Stockholm İsveç -8
96 Nürnberg Almanya 20
97 Atina Yunanistan 29
98 Manama Bahreyn 19
99 Chongqing Çin -43
100 Tallinn Estonya 40
101 Cidde Suudi Arabistan 10
102 Yaounde Kamerun -2
103 Pitre’ye-sivri-ol Guadeloupe (Fransa) -15
104 Bratislava Slovakya 1
105 Bangkok Tayland 1
106 Adelaide Avustralya -4
107 Perth Avustralya -10
108 Xian Çin -45
109 Glasgow Birleşik Krallık -23
110 Amman Ürdün 5
111 Auckland Yeni Zelanda -16
112 Suzhou Çin -43
113 Nagoya Japonya -62
114 Harare Zimbabve 15
115 Yokohama Japonya -65
116 Vancouver Kanada -8
117 Lizbon Portekiz -8
118 Birmingham Birleşik Krallık -24
119 Aberdeen Birleşik Krallık -26
120 İspanya Limanı Trinidad & Tobago 15
121 Toulouse Fransa -11
122 Wuhan Çin -49
123 Vilnius Litvanya 25
124 Taichung Tayvan -32
125 Belfast Birleşik Krallık -4
126 Doha Katar 7
127 Kingston Jamaika 26
128 Bamako Mali -10
129 Bujumbura Burundi 15
130 Maskat Umman -11
131 Kuveyt Şehri Kuveyt 0
132 Phnom Penh Kamboçya 2
133 Manila Filipinler -11
134 Lome Togo -10
135 Montreal Kanada -10
136 Guatemala Şehri Guatemala 0
137 Ottawa Kanada -5
138 Kaohsiung Tayvan -25
139 Wellington Yeni Zelanda -19
140 Abuja Nijerya 7
141 Erivan Ermenistan 56
142 Bükreş Romanya 16
143 Ljubljana Slovenya 2
144 Cotonou Benin -16
145 Calgary Kanada -4
146 Zagreb Hırvatistan 13
147 Mumbai Hindistan -20
148 Panama Şehri Panama 4
149 Ouagadougou Burkina Faso -12
150 Quito Ekvador 6
151 Cakarta Endonezya 0
152 Sao Paulo Brezilya 16
153 Tiran Arnavutluk 8
154 Dakka Bangladeş -56
155 Monterrey Meksika 30
156 Hanoi Vietnam -6
157 Niamey Nijer -19
158 Kazablanka Fas -15
159 Maputo Mozambik 8
160 Santo Domingo Dominik Cumhuriyeti 13
161 Budapeşte Macaristan 19
162 Darüsselam Tanzanya 2
163 Nouakchott Moritanya 6
164 Ho Chi Minh Şehri Vietnam -1
165 Limassol Kıbrıs 0
166 Kampala Uganda 0
167 Lima Peru 5
168 Sofya Bulgaristan 2
169 Yeni Delhi Hindistan -14
170 Varşova Polonya 4
171 Rio De Janeiro Brezilya 5
172 Bandar Seri Begawan Brunei 7
173 Nairobi Kenya -13
174 Rabat Fas -12
175 Belgrad Sırbistan 0
176 San Salvador El Salvador 6
177 Bakü Azerbaycan 9
178 Akra Gana -32
179 Tegucigalpa Honduras 10
180 Kuala Lumpur Malezya 1
181 Tiflis Gürcistan 36
182 Minsk Belarus 22
183 Port-Au-Prince Haiti -12
184 Chennai Hindistan -7
185 İstanbul Türkiye 37
186 Wroclaw Polonya 1
187 Port Louis Mauritius 4
188 Brezilya Brezilya 12
189 Bengaluru Hindistan -11
190 Krakov Polonya 0
191 Kigali Ruanda 17
192 Asuncion Paraguay 3
193 Antananarivo Madagaskar -5
194 Addis Ababa Etiyopya 20
195 La Paz Bolivya 1
196 Manaus Brezilya 11
197 Lusaka Zambiya 2
198 Blantire Malavi -14
199 Belo Horizonte Brezilya 11
200 Üsküp Kuzey Makedonya 6
Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi varDünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi varDünya
# Hong Kong # singapur # istanbul # zürih
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