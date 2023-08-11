Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada

Mercer dünyanın en pahalı şehirleri listesini yayımladı! Listeye göre İstanbul 185. sırada yer alırken Hong Kong ilk sırada yerini aldı. Hong Kong'tan sonra Singapur iknici, Zürih ise üçüncü en pahalı şehir oldu. Peki sıralamaya göre diğer en pahalı şehirler neresi? İşte merak edilen en pahalı şehirler listesinin ayrıntıları...

DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ

Cenevre 4. sırada yer alıyor. Cenevre'den sonra ise Basel en pahalı şehirler arasında. New York ise 6. sırada bulunuyor. Dünyanın en pahalı şehirleri listesinin devamı ise şöyle;