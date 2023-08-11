Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Bakın İstanbul kaçıncı sırada
Mercer Yaşayan Şehirler konseptine göre en pahalı şehirleri belirledi! Listedeki 200 şehir arasında İstanbul da yer alıyor! Peki İstanbul'un sırası nedir? İlk sırada hangi şehir var? İşte dünyanın en pahalı şehirleri listesi...
Mercer dünyanın en pahalı şehirleri listesini yayımladı! Listeye göre İstanbul 185. sırada yer alırken Hong Kong ilk sırada yerini aldı. Hong Kong'tan sonra Singapur iknici, Zürih ise üçüncü en pahalı şehir oldu. Peki sıralamaya göre diğer en pahalı şehirler neresi? İşte merak edilen en pahalı şehirler listesinin ayrıntıları...
DÜNYANIN EN PAHALI ŞEHİRLERİ
Cenevre 4. sırada yer alıyor. Cenevre'den sonra ise Basel en pahalı şehirler arasında. New York ise 6. sırada bulunuyor. Dünyanın en pahalı şehirleri listesinin devamı ise şöyle;
|Sıralama
|Şehir
|Konum
|Değişiklik
|1
|Hong Kong
|Hong Kong (SAR)
|0
|2
|Singapur
|Singapur
|6
|3
|Zürih
|İsviçre
|-1
|4
|Cenevre
|İsviçre
|-1
|5
|Basel
|İsviçre
|-1
|6
|New York Şehri, New York
|Amerika Birleşik Devletleri
|1
|7
|Bern
|İsviçre
|-2
|8
|Tel Aviv
|İsrail
|-2
|9
|Kopenhag
|Danimarka
|2
|10
|Nassau
|Bahamalar
|6
|11
|Los Angeles, Kaliforniya
|Amerika Birleşik Devletleri
|6
|12
|Şanghay
|Çin
|0
|13
|Pekin
|Çin
|-3
|14
|San Francisco, CA
|Amerika Birleşik Devletleri
|5
|15
|Honolulu, HI
|Amerika Birleşik Devletleri
|5
|16
|Seul
|Güney Kore
|-2
|17
|Londra
|Birleşik Krallık
|-2
|18
|Dubai
|Birleşik Arap Emirlikleri
|13
|19
|Tokyo
|Japonya
|-10
|20
|Şenzen
|Çin
|-7
|21
|Boston, MA
|Amerika Birleşik Devletleri
|9
|22
|Miami, Fl
|Amerika Birleşik Devletleri
|10
|23
|Washington, DC
|Amerika Birleşik Devletleri
|6
|24
|Şikago, IL
|Amerika Birleşik Devletleri
|12
|25
|Viyana
|Avusturya
|-4
|26
|Bangui
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|-3
|27
|Cibuti
|Cibuti
|14
|28
|Amsterdam
|Hollanda
|-3
|29
|Atlanta, GA
|Amerika Birleşik Devletleri
|13
|30
|Luanda
|Angola
|34
|31
|Seattle, WA
|Amerika Birleşik Devletleri
|14
|32
|Kinshasa
|Kongo Demokratik Cumhuriyeti
|21
|33
|Prag
|Çek Cumhuriyeti
|27
|34
|Helsinki
|Finlandiya
|9
|35
|Paris
|Fransa
|0
|36
|Guangzhou
|Çin
|-18
|37
|Berlin
|Almanya
|9
|38
|Münih
|Almanya
|-5
|39
|Konakri
|Gine Cumhuriyeti
|37
|40
|N'Djamena
|Çad
|40
|41
|Brüksel
|Belçika
|-2
|42
|Victoria
|Seyşeller
|-4
|43
|Abu Dabi
|Birleşik Arap Emirlikleri
|18
|44
|San Juan
|Porto Riko
|28
|45
|Buenos Aires
|Arjantin
|69
|46
|Lahey
|Hollanda
|1
|47
|Lagos
|Nijerya
|8
|48
|Frankfurt
|Almanya
|14
|49
|Milano
|İtalya
|-1
|50
|Philadelphia, PA
|Amerika Birleşik Devletleri
|20
|51
|Dublin
|İrlanda
|-2
|52
|Libreville
|Gabon
|-28
|53
|Dallas, TX
|Amerika Birleşik Devletleri
|22
|54
|Montevideo
|Uruguay
|69
|55
|Qingdao
|Çin
|-33
|56
|Sidney
|Avustralya
|2
|57
|Taipei
|Tayvan
|-29
|58
|Lüksemburg
|Lüksemburg
|-6
|59
|Roma
|İtalya
|-2
|60
|Oslo
|Norveç
|-33
|61
|Houston, TX
|Amerika Birleşik Devletleri
|24
|62
|Hamburg
|Almanya
|-3
|63
|San Jose
|Kosta Rika
|76
|64
|Riga
|Letonya
|15
|65
|Pittsburgh, PA
|Amerika Birleşik Devletleri
|17
|66
|Dakar
|Senegal
|-1
|67
|Minneapolis, MN
|Amerika Birleşik Devletleri
|16
|68
|Busan
|Güney Kore
|-34
|69
|Stuttgart
|Almanya
|2
|70
|Noumea
|Yeni Kaledonya
|-16
|71
|Melbourne
|Avustralya
|-4
|72
|Portland OR
|Amerika Birleşik Devletleri
|19
|73
|Nanjing
|Çin
|-47
|74
|Düsseldorf
|Almanya
|7
|75
|Barselona
|İspanya
|3
|76
|Shenyang
|Çin
|-36
|77
|Abidjan
|Fildişi Sahili
|-9
|78
|St. Louis, MO
|Amerika Birleşik Devletleri
|23
|79
|Meksika Şehri
|Meksika
|70
|80
|Detroit, MI
|Amerika Birleşik Devletleri
|27
|81
|Douala
|Kamerun
|-4
|82
|Brisbane
|Avustralya
|2
|83
|Madrid
|İspanya
|7
|84
|Brazzaville
|Kongo Cumhuriyeti
|-10
|85
|Riyad
|Suudi Arabistan
|18
|86
|Edinburgh
|Birleşik Krallık
|-20
|87
|Santiago
|Şili
|43
|88
|Cleveland, OH
|Amerika Birleşik Devletleri
|24
|89
|Chengdu
|Çin
|-45
|90
|Toronto
|Kanada
|-1
|91
|Leipzig
|Almanya
|8
|92
|Lyon
|Fransa
|4
|93
|Osaka
|Japonya
|-56
|94
|Canberra
|Avustralya
|10
|95
|Stockholm
|İsveç
|-8
|96
|Nürnberg
|Almanya
|20
|97
|Atina
|Yunanistan
|29
|98
|Manama
|Bahreyn
|19
|99
|Chongqing
|Çin
|-43
|100
|Tallinn
|Estonya
|40
|101
|Cidde
|Suudi Arabistan
|10
|102
|Yaounde
|Kamerun
|-2
|103
|Pitre’ye-sivri-ol
|Guadeloupe (Fransa)
|-15
|104
|Bratislava
|Slovakya
|1
|105
|Bangkok
|Tayland
|1
|106
|Adelaide
|Avustralya
|-4
|107
|Perth
|Avustralya
|-10
|108
|Xian
|Çin
|-45
|109
|Glasgow
|Birleşik Krallık
|-23
|110
|Amman
|Ürdün
|5
|111
|Auckland
|Yeni Zelanda
|-16
|112
|Suzhou
|Çin
|-43
|113
|Nagoya
|Japonya
|-62
|114
|Harare
|Zimbabve
|15
|115
|Yokohama
|Japonya
|-65
|116
|Vancouver
|Kanada
|-8
|117
|Lizbon
|Portekiz
|-8
|118
|Birmingham
|Birleşik Krallık
|-24
|119
|Aberdeen
|Birleşik Krallık
|-26
|120
|İspanya Limanı
|Trinidad & Tobago
|15
|121
|Toulouse
|Fransa
|-11
|122
|Wuhan
|Çin
|-49
|123
|Vilnius
|Litvanya
|25
|124
|Taichung
|Tayvan
|-32
|125
|Belfast
|Birleşik Krallık
|-4
|126
|Doha
|Katar
|7
|127
|Kingston
|Jamaika
|26
|128
|Bamako
|Mali
|-10
|129
|Bujumbura
|Burundi
|15
|130
|Maskat
|Umman
|-11
|131
|Kuveyt Şehri
|Kuveyt
|0
|132
|Phnom Penh
|Kamboçya
|2
|133
|Manila
|Filipinler
|-11
|134
|Lome
|Togo
|-10
|135
|Montreal
|Kanada
|-10
|136
|Guatemala Şehri
|Guatemala
|0
|137
|Ottawa
|Kanada
|-5
|138
|Kaohsiung
|Tayvan
|-25
|139
|Wellington
|Yeni Zelanda
|-19
|140
|Abuja
|Nijerya
|7
|141
|Erivan
|Ermenistan
|56
|142
|Bükreş
|Romanya
|16
|143
|Ljubljana
|Slovenya
|2
|144
|Cotonou
|Benin
|-16
|145
|Calgary
|Kanada
|-4
|146
|Zagreb
|Hırvatistan
|13
|147
|Mumbai
|Hindistan
|-20
|148
|Panama Şehri
|Panama
|4
|149
|Ouagadougou
|Burkina Faso
|-12
|150
|Quito
|Ekvador
|6
|151
|Cakarta
|Endonezya
|0
|152
|Sao Paulo
|Brezilya
|16
|153
|Tiran
|Arnavutluk
|8
|154
|Dakka
|Bangladeş
|-56
|155
|Monterrey
|Meksika
|30
|156
|Hanoi
|Vietnam
|-6
|157
|Niamey
|Nijer
|-19
|158
|Kazablanka
|Fas
|-15
|159
|Maputo
|Mozambik
|8
|160
|Santo Domingo
|Dominik Cumhuriyeti
|13
|161
|Budapeşte
|Macaristan
|19
|162
|Darüsselam
|Tanzanya
|2
|163
|Nouakchott
|Moritanya
|6
|164
|Ho Chi Minh Şehri
|Vietnam
|-1
|165
|Limassol
|Kıbrıs
|0
|166
|Kampala
|Uganda
|0
|167
|Lima
|Peru
|5
|168
|Sofya
|Bulgaristan
|2
|169
|Yeni Delhi
|Hindistan
|-14
|170
|Varşova
|Polonya
|4
|171
|Rio De Janeiro
|Brezilya
|5
|172
|Bandar Seri Begawan
|Brunei
|7
|173
|Nairobi
|Kenya
|-13
|174
|Rabat
|Fas
|-12
|175
|Belgrad
|Sırbistan
|0
|176
|San Salvador
|El Salvador
|6
|177
|Bakü
|Azerbaycan
|9
|178
|Akra
|Gana
|-32
|179
|Tegucigalpa
|Honduras
|10
|180
|Kuala Lumpur
|Malezya
|1
|181
|Tiflis
|Gürcistan
|36
|182
|Minsk
|Belarus
|22
|183
|Port-Au-Prince
|Haiti
|-12
|184
|Chennai
|Hindistan
|-7
|185
|İstanbul
|Türkiye
|37
|186
|Wroclaw
|Polonya
|1
|187
|Port Louis
|Mauritius
|4
|188
|Brezilya
|Brezilya
|12
|189
|Bengaluru
|Hindistan
|-11
|190
|Krakov
|Polonya
|0
|191
|Kigali
|Ruanda
|17
|192
|Asuncion
|Paraguay
|3
|193
|Antananarivo
|Madagaskar
|-5
|194
|Addis Ababa
|Etiyopya
|20
|195
|La Paz
|Bolivya
|1
|196
|Manaus
|Brezilya
|11
|197
|Lusaka
|Zambiya
|2
|198
|Blantire
|Malavi
|-14
|199
|Belo Horizonte
|Brezilya
|11
|200
|Üsküp
|Kuzey Makedonya
|6