Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var

Dünyanın en zengin adamı 2023 güncel Forbes listesine göre değişti! Tesla hisselerinin yüzde 2,5’ten fazla artış göstermesi ile Twitter’ın sahibi ve Space X’in kurucusu Elon Musk dünyanın en zengin insanı oldu! Dünyanın en zenginleri 2023 temmuz ayında ise farklılık gösterdi! Sıralamada yer alan dünyanın en zengin iş insanları için aşağı bakınız!

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk oldu! Dünyanın en zengin insanları ise şöyle:

1- Elon Musk: 240,7 milyar dolar.

Space X kurucusu ve Twitter’ın sahibi.

2- Bernard Arnault: 234,9 milyar dolar.

Christian Dior ve Tiffany'nin sahibi olan lüks eşya devi LVMH'nin Başkanı.

3- Jeff Bezos: 151,9 milyar dolar.

Amazon'un kurucusu.

4- Larry Ellison: 148,1 milyar dolar.

Bezos'u, Oracle'ın kurucusu ve eski CEO'su.

5- Bill Gates: 120,6 milyar dolar.

Microsoft'un kurucusu.

6- Warren Buffet: 117,3 milyar dolar.

Berkshire Hathaway CEO'su.