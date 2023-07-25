Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var

Dünyanın en zengin insanları hisse değerlerine göre değişti! Forbes’in dünyanın en zenginleri 2023 listesinin verdiği listede yer alan o isimler hangileri oldu? Peki dünyanın en zengin adamı kim oldu? İşte merak edilen listeden ayrıntılar…

Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var
Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var
Son Güncelleme:

Dünyanın en zengin adamı 2023 güncel Forbes listesine göre değişti! Tesla hisselerinin yüzde 2,5’ten fazla artış göstermesi ile Twitter’ın sahibi ve Space X’in kurucusu Elon Musk dünyanın en zengin insanı oldu! Dünyanın en zenginleri 2023 temmuz ayında ise farklılık gösterdi! Sıralamada yer alan dünyanın en zengin iş insanları için aşağı bakınız!

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ

Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var - Resim : 1

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk oldu! Dünyanın en zengin insanları ise şöyle:

1- Elon Musk: 240,7 milyar dolar.

Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var - Resim : 2

Space X kurucusu ve Twitter’ın sahibi.

2- Bernard Arnault: 234,9 milyar dolar.

Christian Dior ve Tiffany'nin sahibi olan lüks eşya devi LVMH'nin Başkanı.

3- Jeff Bezos: 151,9 milyar dolar.

Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var - Resim : 3

Amazon'un kurucusu.

4- Larry Ellison: 148,1 milyar dolar.

Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var - Resim : 4

Bezos'u, Oracle'ın kurucusu ve eski CEO'su.

5- Bill Gates: 120,6 milyar dolar.

Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var - Resim : 5

Microsoft'un kurucusu.

6- Warren Buffet: 117,3 milyar dolar.

Dünyanın en zenginleri değişti! Bakın ilk sırada hangisi var - Resim : 6

Berkshire Hathaway CEO'su.

Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattıDünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# dünyanın en zenginleri # dünyanın en zengin insanı # Dünyanın en zengin adamı # dünyanın en zenginleri listesi # Elon Musk # Jeff Bezos # Bill gates
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Şok etkisi yaratacak futbolcu diyeti!
2 Lozan Anlaşması bitti mi?
3 Canan Karatay’dan kalbi temizleyen lezzet önerisi!
4 Vaka sayısı arttı: Grip belirtileriyle benzer ilerliyor!
5 25 Temmuz Resmi Gazete kararları