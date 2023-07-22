Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattı
Bu veriler herkes tarafından merak ediliyor! Dünyanın en büyük ekonomileri 2023 sıralaması herkesi şaşırttı! Peki biz kaçıncı sıradayız? İşte dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkeler...
IMF küresel büyüme tahminini açıkladı! IMF'ye göre dünyanın en büyük ekonomisi ABD seçildi. Hayatın her alanında zamlar ile yaşamımızı etkileyen ekonomi hepimiz için önem arz ediyor. Peki Dünyanın en büyük ekonomileri arasında Türkiye'nin sırası nedir? İşte tartışma yaratan sıralamanın ilginç ayrıntıları...
DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkeler 2023 listesi için bakınız:
1- ABD
2-Çin
3- Japonya
4- Almanya
4- Hindistan
6- Birleşik Krallık
7- Fransa
8- Kanada
9- İtalya
10- Brezilya
11- Güney Kore
12- Avustralya
13- İran
14- Rusya
15- İspanya
16- Endonezya
17- Meksika
18- Hollanda
19- Suudi Arabistan
20- Tayvan
21- İsviçre
22- Polonya
23- Türkiye
24- İsveç
25- Belçika
Kaynak: Alain News