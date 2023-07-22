Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattı

IMF küresel büyüme tahminini açıkladı! IMF'ye göre dünyanın en büyük ekonomisi ABD seçildi. Hayatın her alanında zamlar ile yaşamımızı etkileyen ekonomi hepimiz için önem arz ediyor. Peki Dünyanın en büyük ekonomileri arasında Türkiye'nin sırası nedir? İşte tartışma yaratan sıralamanın ilginç ayrıntıları...

DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkeler 2023 listesi için bakınız:

1- ABD

2-Çin

3- Japonya

4- Almanya

4- Hindistan

6- Birleşik Krallık

7- Fransa

8- Kanada

9- İtalya

10- Brezilya

11- Güney Kore

12- Avustralya

13- İran

14- Rusya

15- İspanya

16- Endonezya

17- Meksika

18- Hollanda

19- Suudi Arabistan

20- Tayvan

21- İsviçre

22- Polonya

23- Türkiye

24- İsveç

25- Belçika

Kaynak: Alain News