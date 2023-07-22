Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattı

Bu veriler herkes tarafından merak ediliyor! Dünyanın en büyük ekonomileri 2023 sıralaması herkesi şaşırttı! Peki biz kaçıncı sıradayız? İşte dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkeler...

Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattı
Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattı
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IMF küresel büyüme tahminini açıkladı! IMF'ye göre dünyanın en büyük ekonomisi ABD seçildi. Hayatın her alanında zamlar ile yaşamımızı etkileyen ekonomi hepimiz için önem arz ediyor. Peki Dünyanın en büyük ekonomileri arasında Türkiye'nin sırası nedir? İşte tartışma yaratan sıralamanın ilginç ayrıntıları...

DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİ

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkeler 2023 listesi için bakınız:

Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı! Türkiye'nin sırası tartışma yarattı - Resim : 1

1- ABD

2-Çin

3- Japonya

4- Almanya

4- Hindistan

6- Birleşik Krallık

7- Fransa

8- Kanada

9- İtalya

10- Brezilya

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11- Güney Kore

12- Avustralya

 13- İran

14- Rusya

15- İspanya

16- Endonezya

17- Meksika

18- Hollanda

19- Suudi Arabistan

20- Tayvan

 21- İsviçre

22- Polonya

23- Türkiye

24- İsveç

25- Belçika

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çektiDünyanın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çektiDünya

Kaynak: Alain News

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