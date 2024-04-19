Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), nüfusu 1,441 milyara ulaşan o ülkenin artık dünyanın en kalabalık ülkesi olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!
Editör: Yağmur Biçen
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UNFPA, 2024 Dünya Nüfusu Durum Raporu'nu açıkladı. Bu yılki raporda, dünya genelinde cinsel sağlık ve üreme sağlığındaki eşitsizliklerin arttığına dikkat çekildi.

Dünya nüfusunun 8,119 milyara ulaştığı belirtilen raporda, Hindistan nüfusunun 1,441 milyar olduğu ifade edildi.

Hindistan'ın, 1,425 milyar nüfuslu Çin'i geçerek ilk sıraya yerleşmesinde, sosyo-ekonomik durumunun iyileşmesi ve anne ölümlerinin azalmasının rolü olduğu kaydedildi.

BM verilerine göre, Çin'in nüfusu 2022'de 1,426 milyara ulaştıktan sonra gerilemeye başladı. Uzmanlar, bu yüzyılın sonunda Çin nüfusunun 1 milyarın altına düşeceği tahmininde bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hindistan # çin # nüfus
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