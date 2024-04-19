Vatan Partisi'nin itirazı sonucunda muhtar değişti!

Kırklareli’nin Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı Köyü'nün yeni muhtarı 17 Nisan günü mazbatasını alarak göreve başladı.



Vatan Partisi Kırklareli İl Sekreteri Halil Göçen, itiraz dilekçesinde Ramazan Ünlü’nün yabancı uyruklu adamları menfaat karşılığında sınır dışına kaçırmaktan ceza aldığını belirtti. Göçen, dilekçesinde gerekçeyi de şöyle belirtti:

“Ahlatlı Köyü coğrafi olarak sınıra çok yakındır. Böyle bir şahsın muhtarlık görevini yapması köye ve çevreye güvenlik konusunda sakıncalı gördüğümüzü, gereğinin yapılmasını arz ederiz.”



Kofçaz İlçe Seçim Kurulu, dilekçeyi inceleyerek kararını verdi. Kararda, “Ramazan Ünlü’nün 31 Mart 2024 tarihi itibariyle seçilmeye engel mahkûmiyeti bulunması gerekçesiyle mazbatasının verilmeyeceğine, mazbatanın Ramazan Ünlü’den sonra en çok oyu almış olan Maksut Dönmez’e verilmesi gerektiğine oy birliğiyle kabul edildi.” dendi.

Göçen, Aydınlık’a yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz mücadele sonucu Ahlatlı Köyüne gerçekten hizmet edecek bir muhtara kavuşturmuş olduk.” dedi.