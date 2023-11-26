Ege Denizi'nde Kargo Gemisi Battı!

Fırtına Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında bir kargo gemisinin batmasına neden oldu. Yunan sahil güvenliği bölgede kayıp 14 mürettebat için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, 1 kişiye canlı olarak ulaştı, kayıp olan 13 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ege Denizi'nde Kargo Gemisi Battı!

Ege'de fırtına nedeniyle Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında kargo gemisi battı.

Geminin 14 kişilik mürettebatı olan Komor bandıralı "Raptor" kargo gemisi olduğu belirlendi.

Batan geminin Mısır'dan yola çıktığı ve varış rotasının İstanbul'a olduğu kaydedildi.

Yunan sahil güvenliği bölgede kayıp 14 mürettebat için arama çalışması başlattı.

İkisi Suriyeli, dördü Hintli ve sekizi Mısırlı olan mürettebattan bir kişiye canlı ulaşıldı. Kayıp 13 kişinin bulunması içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ege denizi # fırtına # kargo gemisi
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