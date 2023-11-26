Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı! Yarın Etkili Olacağı Duyuruldu

Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava etkisini artırmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu yurdun geniş kesimini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, birçok şehirde olumsuzlukların yaşanmasına neden oldu.

Meteoroloji'den Yarın İçin Uyarı Geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarın yaşanacak hava durumuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine dikkat çekline açıklamada, söz konusu 2 bölgede etkili olacak kuvvetli yağış öncesi uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan tahmine göre, yarın Siirt, Batman, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri, Erzurum çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın kuzey ve güneyinin yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Sel, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.