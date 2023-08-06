En çok ekmek tüketen ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası herkesi şaşırttı

World of Statistics dünyadaki en çok ekmek tüketen ülkeler listesini duyurdu. İlk sıradaki ülke herkesi şaşırttı. En çok ekmek tüketen ülke listeye göre Türkiye oldu. Ülkemizde bir kişi senede 199.6 kg ekmek tüketiyor. Peki diğer ülkeler hangileri? İşte en çok ekmek tüketen ülkeler listesi...

EN ÇOK EKMEK TÜKETEN ÜLKELER

Türkiye, dünyada en çok ekmek tüketen ülkelerin başında bulunuyor. Son 65 yılda dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda. Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor. Listeye göre, ikinci sırada yılda 135 kg kişi başı tüketim ile Sırbistan, üçüncü sırada ise 131.1 kg kişi başı tüketim ile Bulgaristan yer alıyor.