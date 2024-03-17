Ensarullah ile HAMAS buluştu

İsminin açıklanmaması kaydıyla Agence France-Presse'e (AFP) konuşan Yemenli bir yetkili İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin de katıldığı zirvede "çatışmaların genişletilmesi ve İsrail'in kuşatılmasının" tartışıldığını aktardı. Filistinli kaynaklar, toplantının yapıldığını doğruladı ve temsilcilerin şu anda altıncı ayında olan Gazze savaşının "bir sonraki aşaması" için "direniş eylemlerini koordine etme mekanizmalarını" görüştüklerini söyledi. Adının kullanılmasını istemeyen bir başka kaynak toplantı hakkında biraz daha detay vererek, toplantıda "özellikle İsrail'in Refah'a saldırması durumunda Ensarullah'ın Filistinli gruplarla birlikte tamamlayıcı rolünün" görüşüldüğünü belirtti.

ABD ve İsrail karşıtı bir gösteri Öte yandan Yemen'in başkenti Sana'da cumartesi günü binlerce kişinin katıldığı, "Akıl ve inanç halkı... tiranlık ittifakına karşı çıkacak" ve "Kibirlenenlere söyle... Geçmeyeceksin, geçemeyeceksin" şeklinde slogan atılan ABD ve İsrail karşıtı bir gösteri de düzenlendi. 7 Ekim'den beri Yemenliler Gazze'ye destek için sıklıkla sokaklara iniyor.