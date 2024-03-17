Ensarullah ile HAMAS buluştu

Yemenli Ensarullah hareketinin temsilcileri Lübnan'da HAMAS ve diğer Filistinli direniş gruplarıyla cumartesi günü bir toplantı yaptı.

Ensarullah ile HAMAS buluştu

İsminin açıklanmaması kaydıyla Agence France-Presse'e (AFP) konuşan Yemenli bir yetkili İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin de katıldığı zirvede "çatışmaların genişletilmesi ve İsrail'in kuşatılmasının" tartışıldığını aktardı. Filistinli kaynaklar, toplantının yapıldığını doğruladı ve temsilcilerin şu anda altıncı ayında olan Gazze savaşının "bir sonraki aşaması" için "direniş eylemlerini koordine etme mekanizmalarını" görüştüklerini söyledi. Adının kullanılmasını istemeyen bir başka kaynak toplantı hakkında biraz daha detay vererek, toplantıda "özellikle İsrail'in Refah'a saldırması durumunda Ensarullah'ın Filistinli gruplarla birlikte tamamlayıcı rolünün" görüşüldüğünü belirtti.

ABD ve İsrail karşıtı bir gösteri Öte yandan Yemen'in başkenti Sana'da cumartesi günü binlerce kişinin katıldığı, "Akıl ve inanç halkı... tiranlık ittifakına karşı çıkacak" ve "Kibirlenenlere söyle... Geçmeyeceksin, geçemeyeceksin" şeklinde slogan atılan ABD ve İsrail karşıtı bir gösteri de düzenlendi. 7 Ekim'den beri Yemenliler Gazze'ye destek için sıklıkla sokaklara iniyor.

Nevruz kutlamalarında terör propagandası yapan 70 kişi gözaltına alındıNevruz kutlamalarında terör propagandası yapan 70 kişi gözaltına alındıGündem
# hamas # Yemen
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
Meteoroloji uyardı! Bu hafta boyunca...
İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı
İşte Marmara'daki 7.8 büyüklüğünde deprem tehlikesi! Profesör doktor uyardı
Dolar 50 TL mi olacak? Uzman isimden kritik uyarı
Dolar 50 TL mi olacak? Uzman isimden kritik uyarı
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Bülent Kerimoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu konuşurken gergin anlar yaşandı | ULUSAL HABER Ekrem İmamoğlu konuşurken gergin anlar yaşandı | ULUSAL HABER Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor! Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor!