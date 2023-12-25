Erbil'deki ABD Üssü Bomba Yüklü İHA'larla Vuruldu

Erbil Havalimanı yakınındaki ABD üssüne bomba yüklü insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. Saldırı Irak İslami Direniş tarafından yapıldı.

Erbil'deki ABD Üssü Bomba Yüklü İHA'larla Vuruldu
Erbil'deki ABD Üssü Bomba Yüklü İHA'larla Vuruldu

Uluslararası Erbil Havalimanı yakınındaki IŞİD bahanesiyle kurulan ABD üssü, Irak İslam Direniş tarafından hedef alındı. IKYB tarafından yapılan açıklamada, saldırı 16.03 sularında gerçekleştirildi. 

Irak'taki ABD Üssü Vuruldu

Bomba yüklü insansız hava araçlarıyla gerçekleşen saldırıda can kaybı yaşanmadı. Saldırı sonrası üssün içerisine isabet eden bir İHA maddi hasara yol açtı. Saldırı Irak İslami Direniş tarafından üstlendi. Telegram hesabından açıklama yapan grup, saldırıyı Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilere misilleme amacıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu. Grup, ABD ve Koalisyon güçlerine yönelik saldırılarının sürdürüleceğini kaydetti

18 Ekim'den beri 100 Saldırı Gerçekleşti

7 Ekim’de İsrail ile Hamas çatışmalarının başlamasıyla Irak İslami Direniş Irak ve Suriye'deki ABD'ye ait üslere yönelik 100'den fazla saldırı düzenlendi. Saldırıların hedeflerinden biri de ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği oldu. Pentagon'a göre, 17 Ekim 2023'ten bu yana direniş grupları, Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine 102 saldırı düzenleyerek 66 ABD askerini yaraladıkları bildirildi.

Saldırının Arkasında Yine ABD-NATO Var! ABD PKK'yı Eğitti Saldırıları PlanladıSaldırının Arkasında Yine ABD-NATO Var! ABD PKK'yı Eğitti Saldırıları PlanladıGündem
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