Eski ABD başkanı cezaevinde! Donald Trump tutuklandı

Donald Trump az önce cezaevine teslim olmak için yola çıktı.

Eski ABD başkanı cezaevinde! Donald Trump tutuklandı
Editör: Mustafa Çakır
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Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine fesat karıştırmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump tutuklandı.

ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP TUTUKLANDI

ABD tarihinde ilk defa cezaevine giren ABD Başkanı ünvanını da almış oldu. Trump'ın yüksek koruma ordusuyla gittiği görüldü.

TRUMP'IN SUÇLU VESİKALIĞI MERAK KONUSU OLDU

Donald Trump, Georgia'daki 2020 başkanlık seçimlerini bozmaya teşebbüs etmekle ilgili 13 suçlamayla tutuklanmak üzere yetkililere teslim olduktan sonra Atlanta'daki Fulton İlçe Hapishanesine gönderildi.

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