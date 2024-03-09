Eski Devlet Başkanı uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu!

Dünyanın birçok yerinde özellikle gençleri tesiri altına alan uyuşturucu can yakmaya devam ediyor. Bu sefer de eski bir Devlet Başkanı suçlu bulundu!

Eski Devlet Başkanı uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu!
Editör: Yağmur Biçen

Eski Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, New York'taki Federal Mahkeme'de duruşmasında jürinin oy birliğiyle suçlu bulundu. Hernandez başta uyuşturucu ticareti yapmak, komplo kurmak ve silah bulundurmak suçundan cezalandırıldı.

Savcı Jacob Gutwilig, tanıkların dinlenmesinin ardından eski Devlet Başkanı Hernandez'in uyuşturucu kaçakçısı olduğuna ilişkin "makul şüphelerin ötesinde" bir sonuca ulaştıklarını belirtti.

Duruşmada söz alan Hernandez, kendisine yönelik suçlamada bulunan tanıklara tepki göstererek, "Bunlar profesyonel yalancıdır, herkesin yalan söylemek için birçok nedeni var." ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberde, Hernandez'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

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