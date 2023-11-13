Etna Yanardağı Faaliyete Geçti! Kül ve Lav Püskürtüyor

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Aktif yanardağlardan biri olarak öne çıkan Etna Yanardağı, kül ve lav püskürtmeye başladı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya şubesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, Etna'nın güneydoğusundaki kraterden güçlü bir lav akışı olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, yanardağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Etna'daki lav akışının kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ve yanardağdaki volkanik hareketlilik nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için de kırmızı kodlu uyarı verildiği kaydedildi.

Etna'nın püskürttüğü küller sebebiyle Zafferana gibi yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinde de pek çok cadde ve aracın üstünün küllerle kaplandığı bildirildi.

Etna, kıta Avrupası'nın en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.