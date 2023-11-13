İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı! 5 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan bot, fırtına nedeniyle battı. Botun batması sonrası 20'ye yakın göçmenin kaybolduğu belirtildi. Göçmenlerden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi. Denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Düzensiz göçmenlerin, lastik botta batmadan önce 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı. Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de katıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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