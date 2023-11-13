İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı! 5 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan bot, fırtına nedeniyle battı. Botun batması sonrası 20'ye yakın göçmenin kaybolduğu belirtildi. Göçmenlerden 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı! 5 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerden 5'inin kendi imkanlarıyla karaya çıktığı belirlendi. Denizdeki 1 kişi ise Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, 4'ü denizde, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Düzensiz göçmenlerin, lastik botta batmadan önce 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışması başlatıldı. Denizde ve karada, helikopter desteğiyle süren arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de katıldığı bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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