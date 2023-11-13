Önce Kuraklık Şimdi Zeytin Kızıl Kurdu! Urla Yarımadası'nda Zeytinyağı Verimi Düştü

"Zeytin Kızıl Kurdu" adı verilen zararlı İzmir’in Urla Yarımadası'ndaki zeytinlerde hasar bıraktı. Kızıl Kurt zararlısının bölgede zeytinyağı veriminin yüzde 20 oranında düşüreceği değerlendiriliyor.

Türkiye’de zeytin rekoltesi kuraklık nedeniyle geriledi. Önemli zeytin alanlarından olan İzmir’in Urla Yarımadası’nda rekolte ve verimi olumsuz etkileyen bir zararlı ortaya çıktı.

Urla Yarımadası’ndaki üreticiler “Zeytin Kızıl Kurdu”na hazırlıksız yakalandı. Larvalar, zeytin meyvesini için için yedi. Zeytin ağaçlarını dibi meyve taneleriyle dolup taştı.

Kızıl Kurt zararlısı zeytinyağının kalitesini de düşürüyor. Zararlının yerleştiği meyvelerin yağındaki asit oranı da yüksek çıkıyor.

Urla Yarımadası’nın yüksek kesimlerinde nispi rutubet yeterli olmadığı için zeytin sineği yaşayamıyor. Bu da tarımın ilaçsız yapılmasına olanak sağlıyor. Organik üretim yapılan bölgede “Zeytin Kızıl Kurdu” ile mücadele birincil mesele. Bölgedeki tarım kooperatifleri, ilçe müdürlükleri ve belediyelerin tarım dairelerinin konu ile ilgili bir eğitim programı hazırlaması bekleniyor.

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# Zeytin # urla yarımadası # izmir
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