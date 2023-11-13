19 FETÖ Şüphelisi Hakkında Gözaltı Kararı!

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19 FETÖ Şüphelisi Hakkında Gözaltı Kararı!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca haklarında tanık beyanı, ankesör/ardışık/periyodik arama ve örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan örgütün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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