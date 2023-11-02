Filistin Direnişi İsrail Askerlerini Hedef Alıyor! 17 İsrail Askeri Öldürüldü

Gazze Şeridi'ne karadan girmeye çalışan İsrail şiddetli direnişle karşılaştı. Çok sayıda İsrail askeri öldürüldü. Çatışmada yaralanan iki İsrailli askerin daha ölmesiyle 31 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülen İsrailli asker sayısı 17'ye yükseldi. 7 Ekim'den bu yana 315 İsrail askeri Filistin güçleri tarafından öldürüldü.

Hamas son olarak Gazze'nin kuzeyinde 4 İsrail askeri aracını vurduğunu duyurdu. Ayrıca Kassam Tugayları İsrail askerlerine dron ile yaptığı saldırının görüntüsünü yayınladı. Görüntülerde dron'dan atılan bomba İsrailli askerlerin üzerine düşüyor.

İsrailli meclis üyeleri, ordularının Hamas'a karşı verdiği kayıplar nedeniyle düzenlenen toplantıyı ağlayarak terk etti. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Lübnan Hizbullah'ı ise Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü bildirdi.

Yemen'deki Husiler de çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu. İsrail ise sivillere saldırmaya devam ediyor. İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısı 1000'e yükseldi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze'deki mülteci kampına saldırılarının "savaş suçu" olabileceğini açıkladı.

İsrail hastaneleri de vurmaya devam ediyor. İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti. Kudüs Hastanesi çevresine ise hava saldırısı düzenlendi.