Filistin İçin Türkiye Suriye İşbirliği

Filistin için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad aynı zirveye katıldı ancak iki lider arasında bir görüşme gerçekleşmedi.

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İsrail'e karşı büyük bir direniş gösteren Filistin için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı zirveye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olmak üzere çok sayıda devlet lideri katıldı.

Zirvede konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Filistin’e ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

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Filistin için toplanan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 12 yıl aradan sonra ilk kez aile fotoğrafında aynı karede yer aldı. İki lider aynı oturuma da katıldı. Ancak bir görüşme olmadı. Erdoğan ile Esad en son 12 yıl önce 2011'de telefonda görüşmüştü.

Filistin'in zafer kazanması için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ile Suriye'nin iş birliği yapması gerektiğini vurgulamıştı.

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