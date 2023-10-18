Fitch İsrail'in Kredi Notunu Negatif İzlemeye Aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, İsrail'in ekonomisinde belirsizlik gördü.

Fitch Ratings, jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in "A+" olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.

Notun negatif izlemeye alınmasında, İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan jeopolitik risklerin etkili olduğu bildirildi.

Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edildi.

İsrail'in kredi ölçümlerinde büyük bir bozulmaya neden olabileceğine de dikkat çekildi.