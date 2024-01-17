Foreign Affairs'den Türkiye analizi: "Türkiye ABD'ye meydan okuyor"

Foreign Affairs Dergisi ise, dünyadaki yeni dinamikleri anlayabilmek için Rusya ve Çin’in değil Türkiye’nin durumunu değerlendirmek gerektiğini belirtti.



Analizleriyle ABD dış politikasına yön veren dergilerden National Interest, Türkiye Ortadoğu’da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüştüğünü yazdı.



“Orta Güçlerin Çağı Geldi” başlıklı makalede, Türkiye'nin Orta Doğu, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'daki etkinliği ile Rusya-Ukrayna ve Filistin-İsrail savaşlarındaki aktif rolüne yer verildi. Ankara'nın, ABD ve Batı'nın baskılarına boyun eğmeden küresel ve bölgesel hedefleri doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı.



Türkiye'nin bu yükselişinin ABD hegemonyasına tehdit oluşturduğu ifade edilen yazıda, ABD'nin dikkatli davranması ve "Orta güçlerle" işbirliği tavsiyesi verildi.



ABD’nin “Gölge Dışişleri” olarak nitelenen Foreign Affairs Dergisi'nde de Türkiye’ye dair çarpıcı bir analiz yayımlandı.



“Kendinden Şüphe Eden Süper Güç” başlığını taşıyan analizde, ABD’nin hala güçlü olmasına karşın, uluslararası alanda ciddi rakiplerinin olduğu belirtildi. Bu rakipler arasında Türkiye’ye dikkat çekildi.



Yazıda, Türkiye'nin, 30 yıl öncesine göre, bugün daha zengin ve siyaseten daha olgun bir ülke olduğu belirtilirken, "Dünyadaki yeni dinamikleri anlayabilmek için Rusya ve Çin’in değil Türkiye’nin durumunu değerlendirmek gerekiyor. Türkiye, en yüksek düzeydeki taleplerde bile ABD'ye meydan okuyor." ifadeleri kullanıldı.