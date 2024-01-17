Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy gözünü çalınan Rus varlıklarına dikti!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında konuşma yaptı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, dünya çapında yaptırım adı altında çalınan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarının Ukrayna'ya verilmesi çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Eğer dünyanın 300 milyar doları varsa neden onu kullanmayasınız?" dedi.

BBC'de yer alan habere göre Zelenskiy'nin çağrısına Batı ülkelerinin Merkez Bankası yöneticileri çekinceyle yaklaştı. Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın faturasını Batılı vergi mükelleflerinin ödememesi gerektiğini söyledi.

Zelenskiy konuşmasında şunları söyledi:

- 300 milyar dolarlık donmuş Rus varlığımız var. Ukrayna'yı yok ettiler. Eğer 300 milyar dolarlık Rusya varlığımız varsa, bunları Rus füzeleri tarafından yok edileni yeniden inşa etmek için doğrudan kullanmak zorundayız. Toplumunuz bize yardım etme konusunda neden düşünmek zorunda ki? Eğer dünyanın 300 milyar doları varsa neden onu kullanmayasınız?

ÇALINAN VARLIKLARDAN EN BÜYÜĞÜ BELÇİKA'DA

Avrupa’daki Merkez Bankası yöneticileri, Zelenskiy'nin isteğinin yerine getirilmesi konusunda bankalarının güvenilirliğinin zedelenmesinden endişe ediyor. ABD ve İngiltere hükümetlerinin bu konuda istekli olmasına rağmen Avrupa’daki Merkez Bankası yöneticileri, böyle bir adımın küresel finansal istikrarı zedeleyebilecek yasal bir emsal oluşturmasından çekiniyor. Özellikle Belçika’nın elinde büyük miktarda varlık olduğu biliniyor. Brüksel yönetimi daha önce bunun 2 milyar dolarını Ukrayna’ya aktarmak için başvuru yapmıştı.

Zelenskiy, Davos'ta aralarında Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketi JP Morgan Chase'den Jamie Dimon ve Blackstone'dan Steven Schwarzman'ın da bulunduğu Wall Street finansörleriyle bir araya geldi.