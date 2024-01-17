Moskova-Kiev barışını İngiltere bozdu

ABD ve NATO sürükledi, Almanya savaşı başlattı… Rusya, Ukrayna ile müzakereleriyse İngiltere’nin baltalandığını açıkladı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da belediye başkanlarına seslendi. Gündemi değerlendirdi.



Rus lider Ukrayna'da savaşın 2022'de değil, 2008'de NATO'nun kapılarının Ukrayna ve Gürcistan'a açılması yönünde karar almasıyla başladığını vurguladı.

Rus lider Kiev ile barış müzakerelerine yönelik de konuştu. Türkiye’nin girişimiyle kurulan müzakere masasını hatırlattı. “İstanbul'da Ukrayna ile her konuda anlaşmıştık” dedi. Planı bozanın İngiltere olduğunu söyledi.

- Üstelik Ukrayna müzakere grubunun başkanı da imzasını attı. Bu belge bizde. Şimdi ise onlar, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un yapılan anlaşmaları uygulamamaya ikna ettiğini açıkladılar. Aptal değiller mi? Birlikleri bir gün sonra çektik. Sonra da onlar tüm bu anlaşmaları çöpe attılar. Mesele daha 1,5 yıl önce çözülürdü. Bu, onların bağımsız olmadığını bir kez daha gösteriyor.

Vladimir Putin, Batı ve Ukrayna'da konuşulan barış formülüne de tepki gösterdi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya ile müzakereleri yasaklayan İngiliz kararnamesinin devamı olduğunu belirtti.