Balıkesir'den Türkiye'ye örnek tesis

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi örnek bir projeye daha imza attı. Pek çok spor dalına uygun biçimde inşa edilen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi hem sporcuların hem de vatandaşın beğenisini topladı.

Balıkesir'den Türkiye'ye örnek tesis
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi ile ilgiyi üzerine topladı.

Birçok gencin, sporcunun ve şehrin hayalini kurduğu dev kompleks hayata geçirildi.

4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen kompleks her gün yüzlerce sporcuyu ağırlamaya başladı.

Proje; sporcu, antrenör ve veliler tarafından büyük beğeni topladı.

- Biz birçok ile maçlara gidiyoruz. Burada mescit, çay, kahve ve restoran hizmeti olması çok güzel. Araç parklanma alanları da iyi olmuş. Bugüne kadar gittiğimiz diğer sahalara göre özellikleri çok fazla. Bunu düşünen belediye başkanına da teşekkür ederiz.
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# Balıkesir # balıkesir belediyesi
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