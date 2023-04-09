Fransa'da patlama: Onlarca yaralı var

Fransız basınındaki haberlere göre, gece saatlerinde kentin Tivoli semtinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle çöken binada yangın çıktı. Komşu binalara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Binanın çökmesi yan binada da ciddi hasara yol açtı.

İlk belirlemelere göre olayda 33 kişi yaralanırken, bölge sakinleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, gazetecilere yaptığı açıklamada, enkazda can kayıplarının olmasından endişe ettiklerini belirtti.

Bölge Valisi Christophe Mirmand da yangının gaz kaçağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.