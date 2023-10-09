Gazeteci Ahmet Şairoğlu: "Bugün AGİT`te Filistin Halkını Savundum"

Ulusal Kanal ekranlarında Azerbaycan Gündemi sunucusu Azerbaycan Türkü Gazeteci Ahmet Şairoğlu AGİT`te Filistin halkını savundu. Şairoğlu, "Bugün AGİT`te Filistin halkını savundum. Hayat bu... Belki bu AGİT'teki son konuşmam olacak." ifadelerini kullandı. Şairoğlu konuşmasında şunları ifade etti:

- Bugün AGİT`te Filistin halkını savundum. Hayat bu... Belki bu AGİT'teki son konuşmam olacak. Belki ABD ve İsrail'in isteği üzerine Avrupa ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara girişim yasaklanacak. Belki de Vatanım Azerbaycan'da sert eleştirilere maruz kalacağım. Ama hiç endişelenmiyorum. Çünkü ben Türküm, Müslümanım! Ben gökte Allah'a, yeryüzünde de Türkiye Cumhuriyeti'ne güveniyorum. AGİT toplantısı bugün İsrail'de öldürülen sivillerin anılmasıyla başladı. Konuşmacıların tamamı İsrail'e destek mesajları verdi. Bir an düşündüm ki eğer sivil halkın haklarından bahsediyorsak o zaman Filistin'de öldürülen kadın, çocuk ve yaşlılardan neden bahsedilmiyor? Bugün için hazırladığım konuşmayı değiştirerek Filistin'de öldürülen masum insanları anarak konuşmama başladım. Avrupa ülkelerini ikiyüzlü politikalarından dolayı eleştirdim. 57 ülkenin büyükelçileri önünde İsrail Devleti'nin işgalci olduğunu ilan ettim. ABD'nin İsrail'i desteklediğini ve Filistin'in işgaline göz yumduğunu belirttim. Konuşmamın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi AGİT yönetimine beni şikayet etti. Açıkçası, bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Ama vicdanım rahat! Hakkınızı helal edin, arkadaşlar!