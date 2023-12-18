Gazze'de Ateşkes Oturumu Ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes ve yardımların oylanacağı oturum üye ülkelerin anlaşamaması üzerine ertelendi.

Gazze'de Ateşkes Oturumu Ertelendi
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BMGK'da Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından oylamaya sunulması planlanan Gazze tasarısı üzerinde üye ülkeler henüz anlaşma sağlayamadı.

Yarın sabah oylamaya sunulması planlanan karar tasarısında, Gazze'de "çatışmaların sonlandırılması" ve "insani yardımların artırılması" talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında, BM Genel Sekreteri'nden yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması talep ediliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında "Filistin Yönetimi ve İsrail'e" bilgi vermesi istenilen karar tasarısında, yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken, her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

ABD ENGEL OLDU

Kaynaklar, ABD'nin "çatışmaların sonlandırılması" ifadesinde değişiklik istediğine işaret ediyor.

# bmgk # gazze
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