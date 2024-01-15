Gazze'de can kaybı 24 bin 100 oldu!

İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 132 artarak 24 bin 100'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralananların sayısının ise 60 bin 834 olduğu ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 24 bin 100 oldu!

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar sürüyor. Bölgedeki can kaybı her geçen gün artarken, son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

CAN KAYBI 24 BİN 100'E YÜKSELDİ!

Bölgedeki son duruma ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 132 Filistinliyi öldürdüğü, 252 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 100'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 834'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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