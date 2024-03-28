Gazze'de can kaybı 32 bin 552 oldu

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açan İsrail ordusunun saldırılarında ölen ve yaralananların sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Bölgedeki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 174 gündür süren saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 62 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 91 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 552'ye, yaralı sayısının da 74 bin 980'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.