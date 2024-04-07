Gazze'de can kaybı 33 bin 175'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları sürüyor. 184 gündür devam eden saldırılardaki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.

Buna göre son 24 saatte Gazze'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarda 38 Filistinli hayatını kaybederken 71 Filistinli de yaralandı. Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 175’e, yaralı sayısının da 75 bin 886’ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.