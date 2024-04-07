İsrail'de Netanyahu'ya öfke büyüyor

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de on binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetine karşı gösteri yaptı. Protestocular, 7 Ekim Aksa Tufanı Operasyonu karşısında hüsrana uğrayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun istifasını istedi, erken seçim talep etti.

Bazı protestocular Netanyahu'ya hitaben üzerinde "Suç Bakanı" yazılı tişörtler giydi. Zaman zaman göstericiler ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı.

Aşırı sağcı ve Netanyahu destekçisi İsrailli bir araç sürücüsü, aracını göstericilerin üzerine sürdü. Bazı göstericileri ezdi. En az üç protestocu yaralandı.

Hayfa'da da Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçime gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Göstericiler, Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı. Netanyahu destekçisi bir kişi, Motosikletini protestocuların üzerine sürmeye çalıştı. İsrail polisi, motosikletli kişiye müdahale etti.