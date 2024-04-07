Arjantin'de Dang Humması paniği yaşanıyor. Dang humması, bazı durumlarda ölümcül olan ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs... Bu virüs sivrisineklerden bulaşıyor.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dang humması vakalarında artış rekor seviyeye ulaştı. Sivrisinek kovucu bulmak imkânsız hale geldi. Sivrisinek kovucular karaborsaya düştü.

Dang humması için geliştirilen aşı halen yaygınlaşmadığı için insanların çoğu virüsten korunmak için önleyici yöntemlere başvuruyor.