Iğdır'da kızamık hastalığı korkusu! Triaj alanları kuruldu

Iğdır kızamık vakasıyla gündemde. Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine kızamık hastalığıyla mücadele ve kontrol için triaj üniteleri kuruldu. Acil Serviste görevli bir doktorda kızamık görülmesi sonucu İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı "Hastalığın göçmenlerden bulaştığını düşünüyoruz" dedi.

Iğdır'da kızamık hastalığı korkusu! Triaj alanları kuruldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Iğdır'da kızamık hastalığı nedeniyle Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine triaj üniteleri kuruldu.

Kentte görev yapan bir doktor, yapılan testlerinde kızamık hastalığı görülmesi üzerine izolasyona alındı.

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, “Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli doktora kızamık hastalığının göçmenlerden bulaştığını düşünüyoruz” dedi.

Hastanenin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu, binanı içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu.

Hastalar triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, belirti varsa izolasyon odalarına yönlendirilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Iğdır # kızamık
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