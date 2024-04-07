Iğdır'da kızamık hastalığı korkusu! Triaj alanları kuruldu

Iğdır'da kızamık hastalığı nedeniyle Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi bahçesine triaj üniteleri kuruldu.

Kentte görev yapan bir doktor, yapılan testlerinde kızamık hastalığı görülmesi üzerine izolasyona alındı.

İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, “Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli doktora kızamık hastalığının göçmenlerden bulaştığını düşünüyoruz” dedi.

Hastanenin bahçesine, aşı ve triaj üniteleri kuruldu, binanı içindeki iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu.

Hastalar triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, belirti varsa izolasyon odalarına yönlendirilecek.