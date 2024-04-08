Gazze'de can kaybı 33 bin 207 oldu

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarına devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, çok sayıda insanı hayattan kopardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 185 gündür bölgeye devam eden saldırılara ilişkin son durumu açıkladı.

Yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 47 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bin 207'ye, yaralı sayısı da 75 bin 933'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurguladı.