AK Parti'de ByLock iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi

İletişim Başkanlığı 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' haberlerini yalanladı. Açıklamada, iddiaların kurgudan ibaret olduğu ifade edildi.

AK Parti'de ByLock iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi
AK Parti'de ByLock iddiası! İletişim Başkanlığından açıklama geldi
Editör: Uğur Çam

İletişim Başkanlığı, FETÖ’nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili “AK Parti’de ByLock kullananlar ifşa oldu” iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı, paylaşımların kurgu olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ’yle mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" denildi.

FETÖ’cü Cevheri Güven, AK Parti yönetiminin, parti içinde ByLock haberleşme programını kullanan isimleri belirlemek için Emniyet ve MİT’e rapor hazırlattığını öne sürmüştü. Güven’in paylaştığı görsellerde, Abdullah Gül’den Ahmet Davutoğlu’na, Kadir Topbaş’tan Cemil Çiçek’e, Beşir Atalay’dan Bülent Arınç’a kadar pek çok AK Partili eski yönetici de yer aldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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