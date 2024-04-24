Gazze'de can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgedeki bilanço her geçen gün artıyor.

Gazze'deki son durumla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, 201 gündür devam eden saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 79 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 262'ye yükseldi. Bölgedeki toplam yaralı sayısı da 77 bin 229 oldu.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.