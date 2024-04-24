Kıskaç-13 operasyonlarının detayları belli oldu! FETÖ üyeleri şüphelilere sınavlarda öncelik sağlamış

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adreste eş zamanlı Kıskaç-13 operasyonları düzenlenmiş ve eski askeri öğrenci 13 şüpheli yakalanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kıskaç-13 operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu.

Kıskaç-13 operasyonlarının detayları belli oldu! FETÖ üyeleri şüphelilere sınavlarda öncelik sağlamış
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-13" operasyonlarında eski askeri öğrenci 13 şüphelinin yakalanmıştı.

Kıskaç-13 operasyonlarının detaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasını X sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında, "Şüphelilerin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." dedi.

Sibergöz-33 ve Sibergöz-34 Operasyonları düzenlendi! Bakan Ali Yerlikaya detayları duyurduSibergöz-33 ve Sibergöz-34 Operasyonları düzenlendi! Bakan Ali Yerlikaya detayları duyurduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# operasyon # fetö # sınav # Ali Yerlikaya
Çok Okunanlar
İlber Ortaylı'dan korkutan haber: uçakta fenalaştı...
İlber Ortaylı'dan korkutan haber: uçakta fenalaştı...
Gözler Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Gözler Merkez Bankası'nda! Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak?
Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi
Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi
İzmir'de DEAŞ ve PKK/KCK'ya ağır darbe!
İzmir'de DEAŞ ve PKK/KCK'ya ağır darbe!
İstanbul'da FETÖ operasyonu!
İstanbul'da FETÖ operasyonu!
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek İran'ın 45. Ordu Günü kutlamalarında hakkında konuştu | Ulusal Haber Doğu Perinçek İran'ın 45. Ordu Günü kutlamalarında hakkında konuştu | Ulusal Haber İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia! İYİ Parti Genel Başkan Adayı Kodaz'dan çarpıcı iddia!