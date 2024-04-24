Kıskaç-13 operasyonlarının detayları belli oldu! FETÖ üyeleri şüphelilere sınavlarda öncelik sağlamış

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adreste eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-13" operasyonlarında eski askeri öğrenci 13 şüphelinin yakalanmıştı.

Kıskaç-13 operasyonlarının detaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasını X sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya açıklamasında, "Şüphelilerin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz." dedi.