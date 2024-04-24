Sibergöz-33 ve Sibergöz-34 Operasyonları düzenlendi! Bakan Ali Yerlikaya detayları duyurdu

Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak birçok şehirde eş zamanlı olarak Sibergöz-33 ve Sibergöz-34 Operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

TOPLAM 63 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin, İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Niğde'de nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak işlenmesine yönelik Sibergöz-33 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyon kapsamında 16 şüphelinin yakalandığını aktaran Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonlar sonucunda şüphelilerinin banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 18 milyon 500 bin lira para hareketliliği olduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu 18 cep telefonu, 13 bilgisayar, çok sayıda sim kart, taşınabilir bellek, CD, kamera ve çok miktarda Türk lirasına el konuldu." dedi.

Bakan Ali Yerlikaya, 11 ilde de nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyenlere yönelik Sibergöz-34 Operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda 47 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti: