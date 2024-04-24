4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütüyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonun ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.