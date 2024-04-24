İzmir'de DEAŞ ve PKK/KCK'ya ağır darbe! Onlarca şüpheli gözaltına alındı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürerken İzmir'de önemli operasyonlara imza atıldı. Kentte terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik kritik soruşturmalar düzenlendi.

İzmir'de, 13 şüphelinin, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca, şüphelilere yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlardaki aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 4 yasak yayına el konuldu.

2 şüphelinin yakalaması için de çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

PKK/KCK OPERASYONUNDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarından Sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, önceki yıllarda PKK/KCK-YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri, gençlerin ve çocukların örgüte katılımını artırmayı amaçladıkları değerlendirilen 1'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.