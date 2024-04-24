İstanbul'da FETÖ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski askeri öğrenci oldukları belirlenen 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da terör örgütü FETÖ ile ilgili önemli bir soruşturma düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturmada, örgütün askeri yapılanmasında faaliyet gösteren bazı şüphelilerin ankesörlü hatlardan periyodik ve ardışık arandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, ayrıca askeri okullara girişteki mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak örgüt mensuplarına öncelik sağlandığı belirlendi.

Savcılık, eski askeri öğrenci olduklarını belirlediği 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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