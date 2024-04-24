Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi

Ankara Valiliği, Ankara geneli için Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısını paylaştı. Ankaralıları bugün bekleyen tehlikeye işaret etti. İşte o uyarı...

Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi
Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi
Editör: Uğur Çam

Ankara, güne Valiliğin ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısıyla başladı. Ankara Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarıda özellikle yola çıkacaklara önemli uyarıda bulundu.

Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi - Resim : 1

ANKARA'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Ankara Valiliği, yaptığı uyarıda il genelinde toz taşınımı beklenildiğini belirtti. Valiliğin uyarısına göre bugün tüm il genelini kapsayacak ve yer yer görülecek toz taşınımı, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltacak. Valilik, ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve can ve mal kaybı gibi olumsuzluklarla karşılaşılmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi - Resim : 2

SADECE ANKARA'DA OLMAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan uyarıda da Ankara genelinde toz taşınımı beklendiği açıklandı.

Ankaralılar dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi - Resim : 3

Yapılan açıklamada, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği vurgulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, görüş mesafesinde ciddi düşüş olacağını ve hava kalitesinde aksamalar yaşanmaması bu bölgede yaşayanların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

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