Gazze'de can kaybı 34 bin 654 oldu

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda 211 gün geride kalırken hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı da her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bölgedeki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 34 bin 654'e, yaralı sayısı da 77 bin 908'e yükseldi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi

GAZZE'YE YARDIM FACİAYA DÖNÜŞTÜ

İsrail’in engellemeleri nedeniyle insani yardımların havadan yapıldığı Gazze’de, son yardım girişimi yine faciaya dönüştü.

Gazze'nin kuzeyinde, havadan indirilen insani yardım kutularını taşıyan paraşütler açılmadı. Kutular, yüzlerce fit yükseklikten bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine düştü.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, olayda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Sözcü Basal, yardım bırakan uçakların hangi ülkeye ait olduğuna dair ise herhangi bir bilgi vermedi.