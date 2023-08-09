Güneş'te iki patlama meydana geldi! Şiddetli patlamalar jeomanyetik fırtınaya yol açtı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş'in yüzeyinde art arda iki güçlü patlamanın kaydedildiğini duyurdu.

NASA, yaptığı açıklamada, patlamaların ilkinin hafta sonu, ikincisinin ise pazartesi günü kaydedildiğini bildirdi. Açıklamada, solar patlamaların, "en şiddetli düzey" kategorisinde yer alan X türü patlama olarak nitelendirildiğine de yer verildi.

JEOMANYETİK FIRTINAYA YOL AÇTIĞI AÇIKLANDI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi'nden de (SWPC), Güneş'in yüzeyinde meydana gelen patlamalara ilişkin açıklama geldi.

SWPC, patlamaların güneşten iki büyük kütlenin atılmasına yol açtığını söyledi. SWPC patlamaların ayrıca, Dünya'da da etkisi hissedilen jeomanyetik fırtına meydana getirdiğini kaydetti.

NOAA'dan yapılan açıklamada, etkisinin dün Dünya'ya ulaştığı jeomanyetik fırtınanın, Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde iletişimi olumsuz etkilemiş olabileceği açıklandı.

NASA'ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar, radyo frekansları, elektrik şebekeleri ve navigasyon sinyallerinin yanı sıra uzay araçları ve astronotlar için de risk teşkil edecek güçlü enerji dalgaları oluşturuyor.