Güney Amerika'da bir lidere daha suikast yapıldı! Ekvador devlet başkanı adayı öldü

Ekvador'da devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, katıldığı etkinlik sonrası uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İHA haber ajansından edilen bilgiye göre, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

EKVADOR DEVLET BAŞKANI ADAYI ÖLDÜRÜLDÜ!



Güney Amerika ülkesi Ekvador, suikastle sarsıldı. Önümüzdeki hafta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi için aday olan Fernando Villavicencio, başkent Quito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Başına 3 el ateş edilen Villavicencio olay yerinde hayatını kaybetti. Başsavcı tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın güvenlikle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğü duyuruldu. Saldırı sırasında ayrıca 1 milletvekili adayı, 2 polis memuru dahil olmak üzere 9 kişinin yaralandığı aktarıldı. Suikastle bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



EKVADOR'DA ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ



Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso saldırının ardından yaptığı açıklamada, söz konusu olayın cezasız kalmayacağını ifade etti. Öfkeli ve şoke olduğunu belirten Lasso suikastin arkasında organize suç çetelerinin olduğunu işaret etti. Lasso, “Organize suç çeteleri çok ileri gitti. Ancak yasaların tüm ağırlığı onların üzerinde olacak" dedi. Lasso ayrıca 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.



YOLSUZLUK VE ÇETELERE SAVAŞ AÇMIŞTI



Devlet başkanlığı seçiminin ilk turunun 20 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Evli ve 5 çocuk babası olan 59 yaşındaki Villavicencio, seçimdeki 8 adaydan biriydi. Yolsuzluk ve çetelere karşı duruşuyla tanınan Villavicencio, geçtiğimiz hafta kendisinin ve ekibinin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı bir çetenin lideri tarafından tehdit edildiğini duyurmuştu.



