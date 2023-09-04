Güney Kore'de öğretmenler sokaklarda! Eylemler devam ediyor

Güney Kore'de öğrenci ve velilerden psikolojik şiddet gördüğü anlaşılan ilkokul öğretmenin intiharının ardından başkent Seul'de eğitimciler veli zorbalığını protesto etti. Gösteriler nedeniyle az 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

EĞİTİMDE ZORBALIĞA 'HAYIR'

Güney Kore'de son dönemde artan veli zorbalığı öğretmenlerin intiharıyla sonuçlanırken eğitimciler başkent Seul’de sokağa döküldü. Geçtiğimiz ay başkentte bir okulda veli ve öğrencilerden psikolojik şiddet gördüğü belirlenen bir öğretmenin intihar etmesiyle gündeme gelen veli zorbalığı bugün Ulusal Meclis önünde binlerce eğitimcinin katılımıyla protesto edildi.

“Kamusal Eğitime Ara Günü” adı altında gerçekleştirilen protesto gösterisine siyah renk kıyafetlerle katılan öğretmenler, yetkililerden öğrenci ve velilerden gördükleri psikolojik şiddete karşı önlem almalarını isteyerek, disiplin cezası uygulayan eğitimcileri çocuk istismarından sorumlu tutabilecek yasalarda değişiklik yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebinde bulundu. Çok sayıda öğretmenin mitinge katılmak üzere 1 günlük izin alması nedeniyle en az 30 okulda eğitime geçici olarak ara verildi.

TEPKİLER YÜKSEK

Geçtiğimiz Temmuz ayında Seul'de zorbalık gördüğü öğrenilen öğretmenin hayatına son vermesi, eğitimcilerin sorunlarını kamuoyunun gündemine taşımıştı. Geçen hafta Seul ve Gunsan şehirlerinden bildirilen 2 öğretmen intiharı ise eğitimcilere yönelik kötü muameleye ilişkin tepkileri artırmıştı.