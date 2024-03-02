Hamas, Rusya'da Putin'in Orta Doğu Temsilcisi ile görüştü

Hamas heyeti, Moskova'da Rusya Lideri Vladimir Putin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi ile görüştü. Görüşmede, Filistin’e yardım ve direnişe destek konuları ele alındı.

Hamas, Rusya'da Putin'in Orta Doğu Temsilcisi ile görüştü
Hamas, Rusya'da Putin'in Orta Doğu Temsilcisi ile görüştü
Editör: Uğur Çam

Hamas Siyasi Büro üyeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda Filistin halkına yardım, direnişin desteklenmesi ve Filistin'de birliğinin sağlanması konuları üzerinde duruldu. Gruplar arasında devam eden görüşmelerin olumlu sonuçları değerlendirildi.

Gazze'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, işgalci İsrail’in Filistin halkına yönelik ihlalleri ve buna karşı direnişin kararlılığı vurgulandı. Filistinli grupların temsilcileri, 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde Moskova’da bir araya gelmişti. Toplantılar sonucu alınan kararlar, bildiriyle ilan edildi. Bildiride, gruplar arasında kapsamlı bir ulusal birlik için görüşmelerin sürmesi, İsrail saldırıları ve tehcir planlarına karşı koyma ve tam bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi hedeflerde hemfikir olunduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya getirdiği kısıtlamalara karşı koyulması üzerinde de anlaşmaya varıldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# hamas # rusya # Putin
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