Yemen'in vurduğu İngiliz gemisi battı!

Yemen, 18 Şubat'ta vurduğu "Rubymar" isimli İngiliz kargo gemisi battı. Yemen'in bölgede İsrail'e yardım eden ülkelerin gemilerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda batan ilk gemi olduğu belirtildi. 

Yemen'in vurduğu İngiliz gemisi battı!
Yemen'in vurduğu İngiliz gemisi battı!
Editör: Uğur Çam
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Yemen, İsrail'e yarım eden ülkelere ait ve İsrail'e giden gemilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçişini engelleyeceklerini daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda çok sayıda gemiye operasyon düzenlenirken, 18 Şubat'ta bir İngiliz gemisine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası gemi battı. "Rubymar" isimli geminin batmasıyla, Kızıldeniz'de Yemen'in operasyon düzenlediği gemilerden ilk defa birinin battığı belirtildi. 

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İngiliz gemisine yapılan operasyon sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bir açıklama yaptı. Açıklamada, İngiltere'nin kaderine terk ettiği geminin 41 ton gübre taşıdığı belirtildi. Geminin batmasının Kızıldeniz'e gübre dökülmesi anlamına geleceği öne sürülen açıklamada, Kızıldeniz'de bir çevre felaketi yaşanacağı iddia edildi.

Yemen'deki Ensarullah Hareketi ise, açıklamasında Gazze'deki saldırılar bitene kadar İsrail'e giden ve İsrail ile bağlantılı tüm gemilerin hedef alınmaya devam edileceğini belirtti. 

Yemen İsrail'i Vurdu! Aden Körfezi'nde İsrail-ABD'ye geçit verilmediYemen İsrail'i Vurdu! Aden Körfezi'nde İsrail-ABD'ye geçit verilmediDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yemen # israil # gazze # ingiltere # Kızıldeniz
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