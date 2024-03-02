Yemen'in vurduğu İngiliz gemisi battı!

Yemen, İsrail'e yarım eden ülkelere ait ve İsrail'e giden gemilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nden geçişini engelleyeceklerini daha önce açıklamıştı. Bu kapsamda çok sayıda gemiye operasyon düzenlenirken, 18 Şubat'ta bir İngiliz gemisine yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası gemi battı. "Rubymar" isimli geminin batmasıyla, Kızıldeniz'de Yemen'in operasyon düzenlediği gemilerden ilk defa birinin battığı belirtildi.

ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

İngiliz gemisine yapılan operasyon sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bir açıklama yaptı. Açıklamada, İngiltere'nin kaderine terk ettiği geminin 41 ton gübre taşıdığı belirtildi. Geminin batmasının Kızıldeniz'e gübre dökülmesi anlamına geleceği öne sürülen açıklamada, Kızıldeniz'de bir çevre felaketi yaşanacağı iddia edildi.

Yemen'deki Ensarullah Hareketi ise, açıklamasında Gazze'deki saldırılar bitene kadar İsrail'e giden ve İsrail ile bağlantılı tüm gemilerin hedef alınmaya devam edileceğini belirtti.