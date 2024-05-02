Hamas yetkilisi: "İsrail Refah'a saldırırsa müzakereler biter"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine kara saldırısı düzenlemesi halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu.

Hamas yetkilisi: "İsrail Refah'a saldırırsa müzakereler biter"

Hamdan, Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Al Manar TV'ye açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatması halinde halihazırda devam eden esir takası müzakerelerinin hemen sona ereceğini belirten Hamdan, Gazze'deki direniş cephesinin (Hamas'ın) ateş altındayken müzakereler yapamayacağını ifade etti.

Hamdan, İsrail ile müzakerelere dair sunulan önerilere tutumlarının da "olumsuz" olduğunu söyledi.

Şehit Sait Toktaş Nevşehir'de toprağa verildiŞehit Sait Toktaş Nevşehir'de toprağa verildiGündem
# hamas # israil # filistin
Çok Okunanlar
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
Dolar 18 TL artacak mı? Uzman isimden şaşırtan tahmin
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
15 bin TL'ye arsa fırsatı! TOKİ duyurdu
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu!
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Altında ralli başlıyor mu? Rüzgar terse döndü
Konya'da trafikte çıkan tartışma can aldı!
Konya'da trafikte çıkan tartışma can aldı!
Öne Çıkanlar 1 Mayıs'ta Taksim ısrarının sebebi neydi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi 1 Mayıs'ta Taksim ısrarının sebebi neydi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi Yanardağ tehlikesi nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi Yanardağ tehlikesi nedeniyle 12 bin kişi tahliye edildi