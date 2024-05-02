Şehit Sait Toktaş Nevşehir'de toprağa verildi

27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştu. Şehit Toktaş, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sait Toktaş Nevşehir'de toprağa verildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün akşam yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirmişti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için Şırnak'ta, 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlenmiş ve şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülerek hava yoluyla Nevşehir'e uğurlanmıştı.

Şehit Sait Toktaş için, memleketi Nevşehir'de, merkeze bağlı Boğaz köyü camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Sait Toktaş Nevşehir'de toprağa verildi - Resim : 1

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay B. Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Kazım Güzel'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Toktaş'ın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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